Uhapšena jedna osoba, policija pronašla marihuanu, dvije puške i metke

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor jučer su uhapsili osobu inicijala S.S. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Kod ove osobe pronađena je i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana ukupne bruto mase 374 grama, dvije puške i 41 metak različitog kalibra.

Prethodno je kod jedne osobe iz Prijedora pronađena i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana ukupne bruto mase 9 grama.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog S.S. dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.