Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U JUČERAŠNJOJ AKCIJI

Uhapšena jedna osoba, policija pronašla marihuanu, dvije puške i metke

U toku je rad na kompletiranju predmeta

Zaplijenjena droga. MUP RS

A. O.

25.2.2026

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor jučer su uhapsili osobu inicijala S.S. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Kod ove osobe pronađena je i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana ukupne bruto mase 374 grama, dvije puške i 41 metak različitog kalibra.

Prethodno je kod jedne osobe iz Prijedora pronađena i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana ukupne bruto mase 9 grama.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog S.S. dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

# MARIHUANA
# PU PRIJEDOR
# POLICIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.