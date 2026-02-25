Video / Vlasnik nudi 5.000 KM nagradu da se pronađe lopov: Muškarcu ukradena torbica s gotovo 30.000 KM

Kako je za “Dnevni avaz” izjavio vlasnik torbice M. T. (op.a. inicijali poznati redakciji), pljačka se desila u 18.45 sati.

Nepoznati muškarac u srijedu, 4. februara 2026. godine, ušao je u radnju mobilne opreme koja se nalazi u Istočnom Sarajevu i jednom muškarcu otuđio torbicu u kojoj se nalazilo gotovo 30.000 KM. U tom momentu, u toj radnji nije se nalazio niko, a vrata su bila otključana.

Više videonadzora

- Došao sam tu kod prijatelja. Tu pored ima i kafić. To su vrata uz vrata. Ja sam tu kod prijatelja u radnji s mobitelima ostavio torbicu, jer ima više videonadzora. Kad god dođem tu, ostavim tu torbicu. Prešli smo u kafić koji je vrata do vrata i čovjek je iskoristio priliku. Iz kafića se uvijek vidi ko ulazi u radnju s mobilnom opremom. Mi smo se zapričali i taj čovjek je iskoristio 40 sekundi, uletio je i samo torbicu uzeo – kaže naš sagovornik.

Novčana nagrada

M. T. nudi novčanu nagradu od 5.000 KM da ako neko ima bilo kakva saznanja o tom razbojniku, da javi njemu na kontakt-broj.

- I ja ću ga nagraditi – rekao je M. T.

Kako je prikazano na snimku, koji je u posjedu “Dnevnog avaza”, riječ je o starijem muškarcu, koji je bio odjeven u crno, imao je i crnu kapu na glavi te sijedu bradu.

Istraga u toku

Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdila portparolka Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović, radi se na ovom slučaju.

- Kad bude rasvijetljeno, mi ćemo izaći sa saopćenjem. Još je istraga u toku. Radi se intenzivno pod nadzorom Tužilaštva – istakla je Stokanović.

