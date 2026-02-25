Muškarac pokušao iz BiH u Srbiju unijeti 4.000 falsifikovanih konvertibilnih maraka

Policija Republike Srbije spriječila je pokušaj unošenja veće količine krivotvorenog novca iz Bosne i Hercegovine na teritoriju Srbije.

Na graničnom prijelazu Badovinci, prilikom ulaska iz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju, zaustavljeno je putničko vozilo kojim je upravljao A. U. (2001) iz Niša.

Tokom kontrole, policijski službenici su pronašli i oduzeli 40 novčanica u apoenima od po 100 konvertibilnih maraka, za koje postoji sumnja da su falsifikovane. Ukupna vrijednost zaplijenjenog novca iznosi 4.000 konvertibilnih maraka.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Službe za suzbijanje kriminala, Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji s Upravom granične policije i Policijskom upravom u Šapcu, postupali su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Protiv osumnjičenog će biti podnesena krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje novca.