Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GP BADINOVCI

Muškarac pokušao iz BiH u Srbiju unijeti 4.000 falsifikovanih konvertibilnih maraka

Prilikom ulaska iz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju, zaustavljeno je putničko vozilo kojim je upravljao A. U. (2001) iz Niša

Pronađen falsifikovani novac. MUP Srbije

M. Až.

25.2.2026

Policija Republike Srbije spriječila je pokušaj unošenja veće količine krivotvorenog novca iz Bosne i Hercegovine na teritoriju Srbije.

Na graničnom prijelazu Badovinci, prilikom ulaska iz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju, zaustavljeno je putničko vozilo kojim je upravljao A. U. (2001) iz Niša.

Tokom kontrole, policijski službenici su pronašli i oduzeli 40 novčanica u apoenima od po 100 konvertibilnih maraka, za koje postoji sumnja da su falsifikovane. Ukupna vrijednost zaplijenjenog novca iznosi 4.000 konvertibilnih maraka.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Službe za suzbijanje kriminala, Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji s Upravom granične policije i Policijskom upravom u Šapcu, postupali su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Protiv osumnjičenog će biti podnesena krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje novca.

# SRBIJA
# LAŽNI NOVAC
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.