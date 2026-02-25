U pretresu u Ljubuškom pronađena veća količina spida

Policijski službenici PU Ljubuški, jučer su u saradnji i koordinaciji s policijskim službenicima Sektora kriminalističke policije MUP-a ZHK , su postupajući po Nalogu za pretragu Općinskog suda u Ljubuškom izvršili pretres porodične kuće te ostalih pokretnih i nepokretnih stvari koje koristi L.M. (1991.) iz Ljubuškog.

Tom prilikom je pronađena veća količina bijele praškaste materije koja izgledom asocira na opojnu drogu „Speed”, digitalna vaga, kao i mobilni telefon koji potječe iz krivičnog djela „Krađa“.

- Osumnjičeni L.M. lišen je slobode i smješten u prostorije za zadržavanje PU Ljubuški. Policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije PU Ljubuški će u narednom periodu nastaviti poduzimati daljnje mjere i radnje u koordinaciji sa nadležnim tužiteljstvom, te će po kompletiranju predmeta KD-a „Krađa” iz člana 286. KZ-a FBiH i KD-a „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238. KZ-a FBiH poslati odgovarajuće izvještaj prema KT ZHK - naveli su iz MUP-a ZHK.