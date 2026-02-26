Traži se pritvor za Rijada Hodžića: Policija pronašla marihuanu i novac

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Rijada Hodžića (29) iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva TK, policijski službenici PU Kladanj su 24. februara 2026. godine na području Kladnja zaustavili vozilo kojim je upravljao osumnjičeni, te su po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda u Živinicama izvršili pretres automobila i pronašli dva veća pakovanja sa oko dva (2) kilograma opojne droge marihuana (Cannabis Sativa) i određeni iznos novca.

Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode. Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Kladanj su obavili kriminalističku obradu i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predali Hodžića u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, saopćeno je.