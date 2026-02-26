Babić i Maletić: Odbijeni prijedlozi dokaza Tužilaštva i Odbrane

Na suđenju za zločine u Tesliću, Vijeće je odbilo prijedlog Tužilaštva za uvođenje dva dokaza replike, kao i prijedlog Odbrane da u svojstvu svjedoka bude saslušan optuženi Dragan Babić.

Tužilaštvo je predložilo uvođenje presuda u predmetu "Marjanović i drugi" koji je ranije vođen za zločine u Tesliću.

Branilac Dragoslav Perić protivio se ovom prijedlogu.

- Te presude ne razlikuju vojne i paravojne formacije - kazao je Perić, dodajući da bi Odbrana predložila druge presude koje imaju drugačije zaključke.

Predsjedavajuća Vijeća Enida Hadžiomerović odbila je prijedlog Tužilaštva uz obrazloženje da presude ne mogu biti dokaz. Odbijen je i prijedlog za uvođenje izjave svjedoka u dijelu u kojem spominje izvjesnog Milivoja iz sela Liplje.

Nakon što je Hadžiomerović konstatovala da s obzirom da su odbijeni dokazi replike nema mogućnosti ni za dupliku Odbrane, branilac Perić je iznio molbu optuženog Babića da svjedoči u svoju korist.

Hadžiomerović je to odbila, podsjetivši da je na prošlom ročištu odlučeno o prijedlozima Odbrane.

- Mi smo vas od aprila čekali - navela je sutkinja.

Babić je optužen s Milivojem Maletićem za ubistva i nečovječna postupanja nad civilima i ratnim zarobljenicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u zatočeničkom objektu u Pribiniću u Tesliću. Babić je optužen u svojstvu upravnika od juna do avgusta 1992. godine, kao i vojnog policajca tokom septembra i oktobra, a Maletić kao nekadašnji stražar.

Odbranama je ostavljen rok da se izjasne o izmijenjenoj optužnici, a nastavak suđenja zakazan je za 19. mart.