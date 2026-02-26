Potvrđene tri i po godine zatvora za zločine nad civilima u Derventi

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu Okružnog suda u Doboju kojom je Dejan Tošić, nekadašnji pripadnik Hrvatskog vijeća obrane (HVO) osuđen na tri i po godine zatvora za zločine u Derventi.

Iz Vrhovnog suda Republike Srpske je saopćeno da su kao neosnovane odbijene žalbe okružnog javnog tužioca u Doboju i branioca optuženog.

Prema ranijem saopštenju Okružnog suda u Derventi, Tošić je priznao djela koja mu se stavljaju na teret te proglašen krivim po četiri tačke optužnice u avgustu prošle godine.

Tošić je, kako se navodi, kao nekadašnji pripadnik 103. brigade HVO-a Derventa osuđen za premlaćivanje civila srpske nacionalnosti u logoru u zgradi bivšeg Doma Jugoslovenske narodne armije (JNA) i u logoru u vojnom skladištu Rabić od aprila do kraja juna 1992. godine.

Prema jednoj od tačaka za koje je osuđen, Tošić je tokom aprila 1992. godine u Domu JNA sam, ali i zajedno sa drugim nepoznatim pripadnicima HVO-a tukao zatvorenike nogama, rukama, improvizovanim bičem, kundakom, te razbijenom flašom, a jednom zatvoreniku je stavio u usta konopac vezan na čvorove, prisiljavajući ga da zagrize konopac i da na koljenima hoda četveronoške po prostoriji dok su ga ostali pripadnici HVO-a tukli.

Rješenjem Okružnog suda u Doboju, Tošiću se u kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od sredine aprila prošle godine i tada mu je ova mjera produžena do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne.

Ova presuda je konačna i na nju ne postoji pravo žalbe, piše Detektor.