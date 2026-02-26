Pritvoren Sanjin Gaš osumnjičen za ubistvo Pink Pantera u Mostaru

Kantonalni sud u Mostaru 25.02.2026. godine, donio je rješenje kojim je određen pritvor osumnjičenom Sanjinu Gašu, zbog osnovane sumnje da je počinio u sticaju krivična djela „Ubistvo“ iz čl. 166. st.1. KZ FBiH, krivično djelo „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“ iz čl. 65. st. 1. tač. a) u vezi s čl. 6. st. 3. tač. a) Zakona o oružju i municiji HNK“, sve u vezi sa čl. 54. istog Zakona na osnovu čl. 146. stav 1. tačka c) ZKP F BiH.

Kako je rečeno iz Suda, pritvor po ovom rješenju može trajati mjesec dana, koji se ima računati počev od dana 23.02.2026. godine u 10 sati, kada je osumnjičeni uhapšen. Osumnjičeni se tereti da se 14.02.2026. iza 01:00 sati, zajedno u društvu nalazio u ugostiteljskom objektu na adresi Zalik b.b. Mostar, koji je vlasništvo N.P. gdje su razgovarali o provali u navedeni ugostiteljski objekat, koja se dogodila par dana prije. N.P. na telefonu pokazivao snimak provalnika koga su zabilježile kamere video nadzora.

U jednom trenutku oko 02:45 sati N.P. je primjetio kako ulicom ispod njegovog ugostiteljskog objekta ide oštećeni Marijo Dadić koji mu je ličio na provalnika u njegov objekat, te su istrčali iz objekta kako bi ga sustigli i zaustavili oštećenog koji je u tom trenutku počeo bježati od njih. Za oštećenim su se kretali osumnjičeni i svjedoci, u jednom trenutku osumnjičeni je pucao iz vatrenog oružja NN pištolja, u pravcu oštećenog, te ga je pogodio u predjelu natkoljenice lijeve noge i nanio mu prostrijelnu ranu sa prekidom kontinuiteta u cijelom obimu butne arterije od koje je oštećeni počeo krvariti dok je nastavljao bježati trčeći pred osumnjičenim i svjedocima niz ulicu. U pravcu oštećenog za kojim je trčao iz istog vatrenog oružja, ponovo je ispalio dva hitca kojima nije pogodio oštećenog, ali je pogodio putničko motorno vozilo, te isto oštetio, zatim je zajedno sa svjedocima trčati za oštećenim koji je uslijed iskrvarenja pao, gdje su do oštećenog osumnjičeni i svjedoci dotrčali, a zatim se svi udaljili sa lica mjesta, ostavivši oštećenog kod koga je uslijed zadobivenih povreda nakon kratkog vremena nastupila smrt.