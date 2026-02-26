Akcija "Armagedon": Uhapšeno sedam osoba, dijelili snimke djece od četiri do 14 godina

U nastavku akcije "Armagadon" u Srbiji uhapšeno je sedam osoba osumnjičenih za posjedovanje i dijeljenje materijala seksualne eksploatacije djece putem "Dark weba".

Osumnjičeni se terete za krivično djelo "prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala" i "iskorištavanje maloljetnog lica za pornografiju".

Uhapšeni su B. F. (1969), P. M. (2002), D. N. (1988), B. R. (1954), S. S. (1962), P. S. (1962) i M. O. (1982).

Sumnja se da su oni tokom dužeg vremenskog perioda, preuzimali, čuvali i dijelili materijal nastao seksualnom eksploatacijom djece.

Tokom pretresa stanova osumnjičenih, policija je na elektronskim uređajima pronašla više fotografija i videozapisa koji prikazuju tešku zloupotrebu djece uzrasta od četiri do 14 godina. Materijal je, prema navodima iz istrage, bio sistematizovan po uzrastu, polu i drugim parametrima.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.