Tragedija u Kiseljaku: Bagerista doživio nezgodu na radu, preminuo na putu za KUM Sarajevo

Bagerista je jutros poginuo na području općine Kiseljak, saznaje portal "Avaza".

- Dana 26.02.2026. godine u 10.10 telefonskim putem u Policijsku stanicu Kiseljak se obratila dežurna medicinska sestra u HPM Dom zdravlja Kiseljak i prijavila da je u navedenu ustanovu u besvjesnom stanju prevezeno lice Ž.D., rođeno 1965. godine iz Rauševca, općina Kiseljak. Uviđajne mjere i radnje izvršio je OKP PU Kiseljak u saradnji s inspektorom zaštite na radu, a pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužitelja Tužilaštva Travnik – potvrdio je za „Avaz“ portparol MUP-a SBK Muamer Karadža.

Utvrđeno je da je došlo do nezgode na radu imenovanog s radnom mašinom na privatnom posjedu. Navedeno lice je uslijed zadobivenih povreda preminulo u 11:30 sati na putu prema KUM-u Sarajevo, dodao je Karadža.