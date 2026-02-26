Incident se dogodio u Tuzli: Direktor škole pretukao domara?

Direktor JU OŠ “Simin Han” Tuzla Senad Osmanović 9. septembra 2025. godine, pretukao je domara škole, nezvanično saznaje „Dnevni avaz“.

- Za događaj od 9. 9. 2025. godine Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dana 4. 11. 2025. godine, nakon poduzetih mjera i radnji po uputama kantonalnog tužioca, dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv S. O., zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo laka tjelesna povreda – rečeno je za „Dnevni avaz“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Neprofesionalno ponašanje

- Dana 3. 2. 2026. godine PS Istok je zaprimila prijavu u kojoj se ukazuje na, navodno, neprofesionalno ponašanje ovlaštenog lica u školi prema uposleniku, a u vezi koje su poduzete mjere i radnje u okviru zakonskih ovlaštenja – navode iz MUP-a TK.

Također, pitali smo MUP i da li direktor škole posjeduje i nosi pištolj, te da li ima dozvolu za nošenje i korištenje vatrenog oružja, na šta su nam iz Odsjeka za odnose s javnošću Uprave policije MUP-a TK kratko kazali da su policijski službenici Uprave policije MUP-a TK preduzeli potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja shodno pozitivnim zakonskim propisima.

Dostavljen izvještaj

Kako je za „Dnevni avaz“ potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Policijska uprava Tuzla, Policijska stanica Istok u novembru 2025. godine je Tuzilaštvu TK dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv S. O., direktora OŠ „Simin Han“ Tuzla.

- On je osumnjičen za krivično djelo laka tjelesna povreda, a vezano za događaj od 9. septembra 2025. u područnoj školi Požarnica, kada je lakše povrijeđen domar u ovoj školi A. R. Obavljeno je vještačenje tjelesnih povreda, u toku su provjere prijavljenih radnji i u predmetu nije donesena tužilačka odluka – potvrđeno je za „Dnevni avaz“ iz Tužilaštva TK.

Šta kažu iz škole?

Ovim povodom kontaktirali smo i JU OŠ “Simin Han” Tuzla dva puta.