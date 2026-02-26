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SKANDALOZNO

Incident se dogodio u Tuzli: Direktor škole pretukao domara?

Obavljeno je vještačenje tjelesnih povreda, u toku su provjere prijavljenih radnji i u predmetu nije donesena tužilačka odluka, potvrđeno je

MUP TK dostavio izvještaj Tužilaštvu. MUP TK (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

26.2.2026

Direktor JU OŠ “Simin Han” Tuzla Senad Osmanović 9. septembra 2025. godine, pretukao je domara škole, nezvanično saznaje „Dnevni avaz“.

- Za događaj od 9. 9. 2025. godine Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dana 4. 11. 2025. godine, nakon poduzetih mjera i radnji po uputama kantonalnog tužioca, dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv S. O., zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo laka tjelesna povreda – rečeno je za „Dnevni avaz“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Neprofesionalno ponašanje

- Dana 3. 2. 2026. godine PS Istok je zaprimila prijavu u kojoj se ukazuje na, navodno, neprofesionalno ponašanje ovlaštenog lica u školi prema uposleniku, a u vezi koje su poduzete mjere i radnje u okviru zakonskih ovlaštenja – navode iz MUP-a TK.

Također, pitali smo MUP i da li direktor škole posjeduje i nosi pištolj, te da li ima dozvolu za nošenje i korištenje vatrenog oružja, na šta su nam iz Odsjeka za odnose s javnošću Uprave policije MUP-a TK kratko kazali da su policijski službenici Uprave policije MUP-a TK preduzeli potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja shodno pozitivnim zakonskim propisima.

Dostavljen izvještaj

Kako je za „Dnevni avaz“ potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Policijska uprava Tuzla, Policijska stanica Istok u novembru 2025. godine je Tuzilaštvu TK dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv S. O., direktora OŠ „Simin Han“ Tuzla.

- On je osumnjičen za krivično djelo laka tjelesna povreda, a vezano za događaj od 9. septembra 2025. u područnoj školi Požarnica, kada je lakše povrijeđen domar u ovoj školi A. R. Obavljeno je vještačenje tjelesnih povreda, u toku su provjere prijavljenih radnji i u predmetu nije donesena tužilačka odluka – potvrđeno je za „Dnevni avaz“ iz Tužilaštva TK.

Šta kažu iz škole?

Ovim povodom kontaktirali smo i JU OŠ “Simin Han” Tuzla dva puta. 

Osmanović: Osumnjičen za laku tjelesnu povredu. RTV TK

Naime, 24. februara 2026. godine su nam kazali da bez direktorovog odobrenja ne mogu govoriti te da direktor nije tu. Rečeno nam je da pozovemo sutradan. Jučer smo ponovno kontaktirali ovu ustanovu, a rečeno nam je da direktor „ne bježi od izjave, te da ko ga nazove na broj mobitela on će razgovarati“.

# MUP TK
# INCIDENT
# DIREKTOR
# TUZLA
# DOMAR
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