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USTANOVA "BAMBINI"

Odgajateljice iz Hadžića predate u Tužilaštvo KS: Sumnjiče se za psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta

Druge informacije Tužilaštvo KS ne može saopćavati

Tužilaštvo KS. Avaz

A. O.

26.2.2026

Dvije odgajateljice predškolske ustanove "Bambini" nakon lišenja slobode i kriminalističke obrade u MUP-u KS predate su u nadležnost Tužilaštva KS.

- Nakon što ih ispita postupajuća tužiteljica odlučit će o daljim mjerama. Sumnjiče se da su počinile krivična djela psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta, i laka tjelesna povreda u saučiniteljstvu.

Budući da je riječ o krivičnom djelu s prioritetom zaštite oštećene osobe, u konkretnom slučaju djeteta, druge informacije Tužilaštvo KS ne može saopćavati – saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Podsjetimo, riječ je o vrtiću u Hadžićima.

# TUŽILAŠTVO KS
# HADŽIĆI
# VRTIĆ BAMBINI
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