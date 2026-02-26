Odgajateljice iz Hadžića predate u Tužilaštvo KS: Sumnjiče se za psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta

Dvije odgajateljice predškolske ustanove "Bambini" nakon lišenja slobode i kriminalističke obrade u MUP-u KS predate su u nadležnost Tužilaštva KS.

- Nakon što ih ispita postupajuća tužiteljica odlučit će o daljim mjerama. Sumnjiče se da su počinile krivična djela psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta, i laka tjelesna povreda u saučiniteljstvu.

Budući da je riječ o krivičnom djelu s prioritetom zaštite oštećene osobe, u konkretnom slučaju djeteta, druge informacije Tužilaštvo KS ne može saopćavati – saopćeno je iz Tužilaštva KS.