Video / U toku uviđaj na mjestu pogibije radnika u Ustaničkoj ulici na Ilidži

U Ustaničkoj ulici na Ilidži danas je preminuo radnik nakon što je pao sa skele.

Kako javlja "Avazov" reporter s lica mjesta, uviđaj nakon ovog nemilog događaja je u toku.

- Oko 11:30 sati Policijskoj upravi Ilidža je prijavljeno da je na gradilištu u ulici Ustanička došlo do povređivanja radnika. Nažalost, u 11:50 sati, ljekar Hitne pomoći je konstatovao smrt muškarca na licu mjesta – potvrdila je ranije portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.

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