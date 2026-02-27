Policija uhapsila pljačkaša koji je harao gradom: Pričinio štetu blizu 30.000 eura

Osječko-baranjska policija je u utorak uhapsila 39-godišnjeg muškarca s prebivalištem u Srbiji, kojeg sumnjiči da je tokom prošle i ove godine na području Osijeka počinio više razbojništava. Kako je saopćeno u srijedu, pljačkajući zlato, srebro i novac, pričinio je materijalnu štetu od približno 30 hiljada eura.

Kriminalističkim istraživanjem, navode iz policije, utvrđena je sumnja da je osumnjičeni prošle godine, maskiran, ušao u prostor jedne firme u centru Osijeka, preskočio pult i natjerao radnicu da klekne na pod, uz naredbu da ga ne gleda i da se ne pomjera. Nakon toga je otvarao ladice i vitrine, ponavljajući joj da ne podiže glavu, te je pobjegao sa srebrnim nakitom vrijednim oko pet hiljada eura.

U novembru prošle godine, oko 17.20 sati, također maskiran, ušao je u prostor druge osječke firme, preskočio pult i naredio zaposlenici da se skloni pod sto i da ništa ne dira. Tom prilikom pričinjena je šteta od oko 24.600 eura.

Sumnjiči se i da je 23. februara ove godine, ponovo maskiran, ušao u prostor firme u centru Osijeka. Kada nije uspio ući u prostoriju za zaposlenike jer su vrata bila zaključana, a ključ se nalazio s unutrašnje strane, preskočio je pregradu visoku gotovo tri metra. Potom je, prema navodima policije, vikao na radnicu da mu otvori sef, ali je pobjegao nakon što je ona počela glasno dozivati pomoć.

Osumnjičeni je uhapšen u utorak u Osijeku, uz primjenu posebnih mjera opreza. Po okončanju kriminalističke obrade, u srijedu ujutro je predat pritvorskom nadzorniku te prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu, saopćila je policija.