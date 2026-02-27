Ubio suprugu, ranio majku, pa izvršio samoubistvo u porodičnoj kući

Grad Kraljevo danas je zanijemio nakon teške porodične tragedije koja se dogodila u popodnevnim satima i potresla cijelu lokalnu zajednicu, piše Telegraf.

Muškarac star 56 godina usmrtio je svoju suprugu (50) u njihovoj porodičnoj kući, a potom je oduzeo vlastiti život, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, prije nego što je ubio suprugu i sebe, napao je i svoju majku (79), nanijevši joj tjelesne povrede. Njeno zdravstveno stanje zasad nije u potpunosti poznato, ali prema dostupnim podacima nije životno ugrožena.

Komšije u nevjerici

Tragedija se dogodila u mirnom porodičnom naselju, a mještani su, prema prvim reakcijama, ostali zatečeni i u šoku. Nakon prijave, policija je blokirala prilaz kući, dok su ekipe Hitne pomoći po dolasku mogle samo konstatovati smrt supružnika.

Istraga o okolnostima događaja

Uviđaj na mjestu događaja obavljaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji s dežurnim javnim tužiocem. Tokom detaljne istrage bit će utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ovog zločina, kao i eventualne ranije prijave nasilja u porodici.

Tijela preminulih bit će upućena na obdukciju kako bi se precizno utvrdili uzrok i vrijeme smrti.