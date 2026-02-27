Majka uspjela da pobjegne iz kuće smrti u Kraljevu: Sin je nišanio samostrijelom nakon što je presudio supruzi

Mirno prigradsko naselje Jarčujak kod Kraljeva jutros je postalo mjesto stravične porodične tragedije koja je uznemirila cijelu zajednicu i ostavila mještane u nevjerici, piše Telegraf.
U porodičnoj kući, pod još nerazjašnjenim okolnostima, muškarac (56) napao je članove svoje porodice samostrijelom, oružjem koje se rijetko spominje u crnoj hronici.
Jutarnju tišinu prekinuli su krici i zapomaganje. Prema prvim sumnjama, pedesetšestogodišnjak je najprije nanišanio svoju suprugu (50). Žena je od zadobijenih povreda preminula na mjestu događaja.
Nakon što je usmrtio suprugu, napadač se okrenuo prema svojoj majci (79).
Teško povrijeđena starica uspjela je, uprkos povredama i šoku, skupiti snagu i izaći iz kuće te potražiti pomoć.
Prevezena je u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu, gdje joj je ukazana ljekarska pomoć. Zdravstveno stanje zasad nije zvanično saopćeno.
Nakon napada, muškarac je sebi oduzeo život hicem iz lovačke puške. Policija i ekipe Hitne pomoći ubrzo su stigle na mjesto događaja i osigurale cijelo naselje. Prizor koji su zatekli duboko je potresao i iskusne službenike.
- Ovo je nezapamćeno. Da neko potegne samostrijel na rođenu ženu i majku... Jarčujak je zanijemio, ne smijemo izaći na ulice od šoka - rekao je jedan od potresenih komšija.