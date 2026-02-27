Majka uspjela da pobjegne iz kuće smrti u Kraljevu: Sin je nišanio samostrijelom nakon što je presudio supruzi

Jutarnju tišinu prekinuli su krici i zapomaganje. Prema prvim sumnjama, pedesetšestogodišnjak je najprije nanišanio svoju suprugu (50). Žena je od zadobijenih povreda preminula na mjestu događaja.

U porodičnoj kući, pod još nerazjašnjenim okolnostima, muškarac (56) napao je članove svoje porodice samostrijelom, oružjem koje se rijetko spominje u crnoj hronici.

Mirno prigradsko naselje Jarčujak kod Kraljeva jutros je postalo mjesto stravične porodične tragedije koja je uznemirila cijelu zajednicu i ostavila mještane u nevjerici, piše Telegraf .

Nakon što je usmrtio suprugu, napadač se okrenuo prema svojoj majci (79).

Teško povrijeđena starica uspjela je, uprkos povredama i šoku, skupiti snagu i izaći iz kuće te potražiti pomoć.

Prevezena je u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu, gdje joj je ukazana ljekarska pomoć. Zdravstveno stanje zasad nije zvanično saopćeno.

Nakon napada, muškarac je sebi oduzeo život hicem iz lovačke puške. Policija i ekipe Hitne pomoći ubrzo su stigle na mjesto događaja i osigurale cijelo naselje. Prizor koji su zatekli duboko je potresao i iskusne službenike.

- Ovo je nezapamćeno. Da neko potegne samostrijel na rođenu ženu i majku... Jarčujak je zanijemio, ne smijemo izaći na ulice od šoka - rekao je jedan od potresenih komšija.