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VELIKI POŽAR

Gori fabrika namještaja u Brčkom: Brojne ekipe na terenu, ima i povrijeđenih

Na fotografijama s lica mjesta vidi se više vatrogasnih vozila koja pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju

Požar u Brčkom. Srna

M. Až.

27.2.2026

U naselju Bukvik kod Brčkog jutros je izbio veliki požar koji je zahvatio značajan dio fabrike namještaja "Alizino", a prema prvim informacijama, ima povrijeđenih osoba.

Na fotografijama s lica mjesta vidi se više vatrogasnih vozila koja pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. Sanitetska vozila Hitne pomoći stalno dolaze i odlaze, što ukazuje da je više ljudi povrijeđeno u požaru.

Vatrogasci intenzivno rade na lokalizaciji požara, ali još uvijek nisu uspjeli u potpunosti obuzdati vatru. Iznad fabrike diže se gusti crni dim, koji znatno otežava vidljivost u ovom dijelu naselja.

Građani se savjetuju da izbjegavaju kretanje u blizini industrijske zone Bukvik kako bi interventne ekipe mogle nesmetano djelovati.

# POŽAR
# BRČKO
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