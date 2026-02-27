Vatrogasci se još bore sa vatrenom stihijom: U požaru u Brčkom povrijeđeno 8 radnika

Osam radnika povrijeđenih u požaru u Fabrici namještaja “Alizino” u naselju Bukvik kod Brčkog dovezeno je u Opštu bolnicu Brčko sa teškim respiratornim komplikacijama, potvrdio je portparol Zdravstvenog centra Brčko, Salih Ibrahimović za SRNA-u.

- Svi povrijeđeni su zbrinuti, priključeni na kiseonik i trenutno se nalaze van životne opasnosti - rekao je Ibrahimović.

Požar je izbio u popodnevnim časovima i zahvatio veći dio pogona fabrike. Na terenu se i dalje nalaze vatrogasne jedinice sa desetak vozila koje pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.