Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GORI FABRIKA

Vatrogasci se još bore sa vatrenom stihijom: U požaru u Brčkom povrijeđeno 8 radnika

Na terenu se i dalje nalaze vatrogasne jedinice sa desetak vozila koje pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju

Požar u Brčkom. Srpskainfo

M. Až.

27.2.2026

Osam radnika povrijeđenih u požaru u Fabrici namještaja “Alizino” u naselju Bukvik kod Brčkog dovezeno je u Opštu bolnicu Brčko sa teškim respiratornim komplikacijama, potvrdio je portparol Zdravstvenog centra Brčko, Salih Ibrahimović za SRNA-u.

- Svi povrijeđeni su zbrinuti, priključeni na kiseonik i trenutno se nalaze van životne opasnosti - rekao je Ibrahimović.

Požar je izbio u popodnevnim časovima i zahvatio veći dio pogona fabrike. Na terenu se i dalje nalaze vatrogasne jedinice sa desetak vozila koje pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.

# POŽAR
# BRČKO
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.