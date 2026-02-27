Ovo je ubica iz Jarčuka kod Kraljeva: Toni samostrijelom usmrtio suprugu, ranio majku pa sebi oduzeo život

Prigradsko naselje Jarčujak kod Kraljeva jutros je postalo poprište nezapamćene porodične tragedije koja je potresla cijelu Srbiju. Pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, Toni R. (56), dugogodišnji vatrogasac u penziji, uzeo je živote svoje porodice i sebe u krvavom piru kakav se ne pamti, piše Telegraf. Samostrijelom presudio supruzi Drama je počela u porodičnom domu kada je Toni R., iz razloga koje će istraga tek utvrditi, dohvatio samostrijel. Njime je naciljao i usmrtio svoju suprugu Jelenu R. (50).

Ubica iz Jarčuka kod Kraljeva . Društvene mreže Ubica iz Jarčuka kod Kraljeva . Društvene mreže

Prema nezvaničnim informacijama, nesretna žena je na licu mjesta izdahnula od stravičnih povreda, ne uspjevši ni da pozove pomoć. Majka Grozdana uspjela pobjeći iz pakla Nakon što je ubio suprugu, pomahnitali muškarac krenuo je na svoju majku, Grozdanu R. (79). Starica je u napadu povrijeđena, ali je, prema riječima očevidaca, uspjela prikupiti snagu i pobjeći iz kuće strave. Ona je hitno transportovana u Opću bolnicu "Studenica" u Kraljevu, gdje je pod stalnim nadzorom ljekara i nalazi se u stanju teškog psihofizičkog šoka. Kraj krvavog pira Dok je ranjena majka tražila spas kod komšija, Toni R. je dohvatio lovačku pušku i ispalio fatalan hitac u sebe, stavljajući tačku na užas koji je sam započeo.

Ekipe Hitne pomoći koje su stigle na teren mogle su samo konstatovati smrt dvoje supružnika. Ko je bio Toni? Mještani Jarčujka su u potpunom šoku. Tonija opisuju kao mirnog komšiju i požrtvovanog profesionalca.

