Kćerka radnika koji je jučer umro na Ilidži: Moj babo je preminuo od srčanog udara, nakon toga je pao

Na gradilištu u sarajevskoj ulici Ustanička jučer je preminuo radnik. Kako je potvrđeno iz policije, oko 11:30 sati Policijskoj upravi Ilidža prijavljeno je da je došlo do povređivanja radnika, potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Nažalost, u 11:50 sati ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć konstatovao je smrt muškarca na licu mjesta.

Na društvenim mrežama se oglasila njegova kćerka koja je poručila:

- Želim da vas obavjestim da moj babo nije poginuo na gradilištu, kako su portali prenijeli. On je doživio srčani udar i nakon toga pao. Završena je i obdukcija koja je to potvrdila. Molim vas da se više ne šire drugačije priče, jer nam je svaka pogrešna riječ dodatna bol.

Ovo je Allahova odredba. On daje i On uzima, i na nama je da to prihvatimo koliko god teško bilo."