Kćerka radnika koji je jučer umro na Ilidži: Moj babo je preminuo od srčanog udara, nakon toga je pao

Na gradilištu u sarajevskoj ulici Ustanička jučer je preminuo radnik. Kako je potvrđeno iz policije, oko 11:30 sati Policijskoj upravi Ilidža prijavljeno je da je došlo do povređivanja radnika, potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.
Nažalost, u 11:50 sati ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć konstatovao je smrt muškarca na licu mjesta.
Na društvenim mrežama se oglasila njegova kćerka koja je poručila:
- Želim da vas obavjestim da moj babo nije poginuo na gradilištu, kako su portali prenijeli. On je doživio srčani udar i nakon toga pao. Završena je i obdukcija koja je to potvrdila. Molim vas da se više ne šire drugačije priče, jer nam je svaka pogrešna riječ dodatna bol.
Ovo je Allahova odredba. On daje i On uzima, i na nama je da to prihvatimo koliko god teško bilo."
Ne želim da bilo ko krivi njegovog gazdu ili njegove kolege. To su časni i pošteni ljudi. Bili su uz njega sve vrijeme. Dočekali su me suznih očiju i sa puno zali i brige. Radili su zajedno, dijelili hljeb, umor, šalu, brigu… Brinuli su se jedni o drugima kao prava mala porodica.
To nije bila samo ekipa s posla. To je bila jedna mala, vrijedna družina. Zvali su se u svako doba dana i noći ako bi nekome nešto zatrebalo. Pomagali su jedni drugima i mimo posla, bili oslonac kad je teško i radost kad je lijepo. Takvi su ljudi rijetkost. Došli su i našoj kući, stali uz nas u našoj boli, i po njihovim očima sam vidjela koliko su ga voljeli i poštovali. Kao što smo ga mi voljeli kod kuće, tako su ga oni cijenili među sobom.
Moj babo je bio pošten, vrijedan i čista srca. I takvim ljudima se okružio. Zato vas molim da niko ne upire prstom ni u koga. Nema krivca. To je bila Allahova volja." Mog babu Allah dž.š. je počastio sa smrću u ramazanskim danima, zaslužio je to.
Molim vas da ga pamtimo po njegovom osmijehu, njegovoj dobroti i njegovom radu, a ne po pogrešnim naslovima. Neka mu Allah podari najljepše mjesto u Džennetu." Sutra ću vas obavjestiti o danu dženaze (najvjerovatnije u utorak) dok završimo sve papire i obaveze. Pišem ovako javno, jer imam poruka i poziva na stotine, ne mogu svima da odgovorim posebno. Hvala svima, vi ste mi pokazali koliko je veliki čovjek bio moj rahmetli babo. Volio i voljen.