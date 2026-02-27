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POVRIJEĐENO OSAM OSOBA

Objavljen snimak požara u fabrici namještaja u Brčkom: Dim se vidi kilometrima

Svi povrijeđeni su zbrinuti i priključeni na kisik te se nalaze van životne opasnosti

Požar u Brčkom. HIT Televizija

M. Až.

27.2.2026

U fabrici namještaja “Alizino” u Brčkom danas je izbio požar, pri čemu je povrijeđeno osam osoba.

- U Opštu bolnicu Brčko dovezeno je osam ozlijeđenih osoba iz tvornice namještaja 'Alizino' u Bukviku s teškim respiratornim komplikacijama - potvrdio je Salih Ibrahimović, glasnogovornik Zdravstvenog centra Brčko.

Prema njegovim riječima, svi povrijeđeni su zbrinuti i priključeni na kisik te se nalaze van životne opasnosti.

Policiji Brčko distrikta BiH u 14:55 sati prijavljeno je iz Centra za osmatranje i obavještavanje da gori magacin u naselju Bukvik, navode iz policije.

- Odmah nakon prijave, policijski službenici su izašli na lice mjesta i potvrdili navode prijave. Zatekli su pripadnike Profesionalne vatrogasne jedinice koji su lokalizovali, ali za sada nisu u potpunosti ugasili požar u krugu jednog privrednog subjekta. Više osoba je povrijeđeno od udisanja ugljen-monoksida - rekla je Dževida Hukičević, glasnogovornica Policije Brčko distrikta.

Uviđaj radi utvrđivanja svih činjenica vršit će se kada se za to stvore uslovi, dodala je Hukičević.

# POŽAR
# BRČKO
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