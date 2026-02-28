Bačena bomba u Sarajevu: Mještane probudila jaka detonacija

U Sarajevu je jutros bačena bomba, saznaje portal „Avaza“.
Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, eksplozivna naprava je aktivirana u ulici Porodice Ribar broj 5.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Uviđaj je u toku, rečeno nam je
Bačena bomba u Sarajevu. Avaz
U Sarajevu je jutros bačena bomba, saznaje portal „Avaza“.
Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, eksplozivna naprava je aktivirana u ulici Porodice Ribar broj 5.
- Aktivirana je eksplozivna naprava, ne znamo sada još. Uviđaj je u toku – rečeno nam je.
Više informacija bit će poznato tokom dana.
Kako javlja naš fotoreporter, građani su sišli iz svojih stanova napolje, prepali su se, jer je jako odjeknulo.
Kako saznajemo, bomba je bačena na frizerski salon pored ugostiteljskog objekta Palma.
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