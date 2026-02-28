Bačena bomba u Sarajevu: Mještane probudila jaka detonacija

Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, eksplozivna naprava je aktivirana u ulici Porodice Ribar broj 5.

U Sarajevu je jutros bačena bomba, saznaje portal „Avaza“.

- Aktivirana je eksplozivna naprava, ne znamo sada još. Uviđaj je u toku – rečeno nam je.

Više informacija bit će poznato tokom dana.

Kako javlja naš fotoreporter, građani su sišli iz svojih stanova napolje, prepali su se, jer je jako odjeknulo.

Kako saznajemo, bomba je bačena na frizerski salon pored ugostiteljskog objekta Palma.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.