Tužilaštvo traži pritvor za Acu Đukanovića zbog opasnosti od bjekstva

- Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja donio je rješenje o zadržavanju i podnio prijedlog za određivanje pritvora A.Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva. Osnovano se sumnja da je A.Đ. u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju - navodi se u saopćenju ODT-a, prenose Vijesti.me.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću predložilo je da se Acu Đukanoviću, crnogorskom biznismenu odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Jučer je u ODT-u Đukanović saslušan i njemu je određeno zadržavanje, a njegov advokat Nikola Martinović novinarima je sinoć kazao da je Acu Đukanovića policija uhapsila i zadržala u dva i po sata nakon ponoći u noći između petka i subote.

Podsjetimo, Đukanović je uhapšen nakon što je policija, pretresom njegove kuće u Nikšiću, pronašla oružje. Martinović je rekao da je za dio oružja koje je pronađeno u pretresu Acovih nekretnina utvrđeno da je sa posvetom i da pripada njegovom bratu Milu.

Za municiju pronađenu kod Đukanovića, advokat Martinović je kazao da su je najvjerovatnije zaboravili službenici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), koji su osiguravali Mila Đukanovića. Isto je rekao i za pancire pronađene u kući Đukanovića u naselju Rastoci.