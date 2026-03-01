U eksploziji plinske boce u Zenici teške povrede zadobili supružnici Begović

U eksploziji plinske boce, u zgradi na adresi Crkvice 1c u Zenici, teže su povrede zadobili stariji supružnici - potvrdio je Feni dežurni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

- Eksplozija plinske boce dogodila se u 11:40, a mi smo dojavu zaprimili u 11:50 sati. Na licu mjesta su policajci i vatrogasci, a u toku je iznošenje još jedne plinske boce.

Povrijeđene osobe su prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica - kazao je dežurni u Operativnom centru MUP-a ZDK.

Povrede su zadobili supružnici M. i M. Begović, a od siline eksplozije izbijeni su zidovi na obje strane zgrade.