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U eksploziji plinske boce u Zenici teške povrede zadobili supružnici Begović

Povrede su zadobili supružnici M. i M. Begović, a od siline eksplozije izbijeni su zidovi na obje strane zgrade

U eksploziji plinske boce u Zenici teške povrede zadobili supružnici. Fena

FENA

1.3.2026

U eksploziji plinske boce, u zgradi na adresi Crkvice 1c u Zenici, teže su povrede zadobili stariji supružnici - potvrdio je Feni dežurni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

- Eksplozija plinske boce dogodila se u 11:40, a mi smo dojavu zaprimili u 11:50 sati. Na licu mjesta su policajci i vatrogasci, a u toku je iznošenje još jedne plinske boce.

Povrijeđene osobe su prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica - kazao je dežurni u Operativnom centru MUP-a ZDK.

Povrede su zadobili supružnici M. i M. Begović, a od siline eksplozije izbijeni su zidovi na obje strane zgrade. 

# ZENICA
# MUP ZDK
# PLINSKE BOCE
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