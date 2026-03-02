Eksplozija plinske boce u zeničkom naselju Crkvice: Stanari hitno evakuisani, muškarac u teškom stanju

Stanari ulaza 1c stambene zgrade u naselju Crkvice u Zenica evakuisani su nakon eksplozije plinske boce koja je izazvala ozbiljna oštećenja objekta i teško povrijedila dvije osobe.

Evakuaciju su naložili građevinski inspektor Grada Zenica i dežurni kantonalni tužilac Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, a potvrda je stigla iz Operativnog centra Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Eksplozija se dogodila jučer oko 11.40 sati, a tom prilikom teške povrede zadobili su supružnici Mevlida (1954.) i Muhamed (1955.) Begović. Muškarac je, zbog povreda opasnih po život, prebačen na liječenje u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, dok je žena zadržana u Kantonalna bolnica Zenica.

Policija je osigurala mjesto nesreće, a stanarima je iz sigurnosnih razloga zabranjen povratak u stanove dok vještaci ne obave detaljno vještačenje. Prema prvim informacijama, na objektu su uočena značajna konstruktivna oštećenja.