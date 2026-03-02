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"AVAZ" SAZNAJE

Drama u Sarajevu: Muškarac ulazio u tramvaj, pa ga udarila vrata

Upućen je na ukazivanje ljekarske pomoći, rečeno je za „Avaz“

Sa lica mjesta. Avaz

E. T.

2.3.2026

Jedna osoba povrijeđena je jutros u Sarajevu prilikom ulaska u tramvaj, u naselju Socijalno. 

Kako je potvrđeno za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, događaj se desio u 09:05 sati. 

- Prilikom ulaska jednog lica u tramvaj na Socijalnom, vrata su ga udarila i zadobio je povrede. Upućen je na ukazivanje ljekarske pomoći – rečeno je za „Avaz“.

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# TRAMVAJ
# SOCIJALNO
# MUŠKARAC
# SARAJEVO
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