Evakuirana zgrada u Zenici nakon razorne eksplozije plinske boce

Zgrada koja se nalazi u Zenici evakuirana je jučer nakon razorne eksplozije plinske boce. Dvije osobe zadobile su povrede u zgradi na adresi Crkvice 1c u Zenici.
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"AVAZ" NA LICU MJESTA
Povrede su zadobili supružnici M. i M. Begović, a od siline eksplozije izbijeni su zidovi na obje strane zgrade
Zgrada koja se nalazi u Zenici evakuirana je jučer nakon razorne eksplozije plinske boce. Dvije osobe zadobile su povrede u zgradi na adresi Crkvice 1c u Zenici.
- Eksplozija plinske boce dogodila se u 11:40, a mi smo dojavu zaprimili u 11:50 sati. Na licu mjesta su policajci i vatrogasci, a u toku je iznošenje još jedne plinske boce. Povrijeđene osobe su prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica – ranije je rečeno iz dežurnog u Operativnom centru MUP-a ZDK.
Povrede su zadobili supružnici M. i M. Begović, a od siline eksplozije izbijeni su zidovi na obje strane zgrade.
Pogledajte šta je zabilježio fotoreporter „Avaza“ s lica mjesta.
SMETALO JOJ FOTOGRAFISANJE
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