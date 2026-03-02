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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Evakuirana zgrada u Zenici nakon razorne eksplozije plinske boce

Povrede su zadobili supružnici M. i M. Begović, a od siline eksplozije izbijeni su zidovi na obje strane zgrade

Evakuirana zgrada u Zenici - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

2.3.2026

Zgrada koja se nalazi u Zenici evakuirana je jučer nakon razorne eksplozije plinske boce. Dvije osobe zadobile su povrede u zgradi na adresi Crkvice 1c u Zenici.

- Eksplozija plinske boce dogodila se u 11:40, a mi smo dojavu zaprimili u 11:50 sati. Na licu mjesta su policajci i vatrogasci, a u toku je iznošenje još jedne plinske boce. Povrijeđene osobe su prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica – ranije je rečeno iz dežurnog u Operativnom centru MUP-a ZDK.

Povrede su zadobili supružnici M. i M. Begović, a od siline eksplozije izbijeni su zidovi na obje strane zgrade.

Pogledajte šta je zabilježio fotoreporter „Avaza“ s lica mjesta.

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# ZENICA
# ZGRADA
# EVAKUACIJA
# MUP ZDK
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