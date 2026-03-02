Vatrogasci u Mostaru spasili osobu koja je pala s pećine uz rijeku Neretvu

Vatrogasci su u nedjelju u Mostaru na području Sjevernog logora spasili osobu koja je pala s pećine uz rijeku Neretvu.

Iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar u ponedjeljak su za Fenu potvrdili da su u nedjelju u 17 sati i 39 minuta dobili dojavu kako je potrebno spasiti osobu koja je iz nepoznatih razloga pala s pećine na nepristupačnom terenu uz rijeku Neretvu.

Vatrogasci su na teren izašli u 17 sati i 40 minuta, a nakon uspješne akcije spašavanja u 18 sati i 40 minuta vratili su se u postaju.

Unesrećenom, čiji stupanj povreda nije poznat, pružena je ljekarska pomoć.