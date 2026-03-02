Požar u splitskom zatvoru: Povrijeđeno više osoba

U splitskom zatvoru Bilice večeras je došlo do požara u jednoj od zatvorskih ćelija, prenosi portal Dalmacija danas. Incident je prijavljen u 18:28 sati, nakon čega su na lice mjesta upućena tri vatrogasna vozila i više desetina vatrogasaca.
HRVATSKA
U splitskom zatvoru Bilice večeras je došlo do požara u jednoj od zatvorskih ćelija
Požar u splitskom zatvoru. Ivana Ivanovic/PIXSELL
U splitskom zatvoru Bilice večeras je došlo do požara u jednoj od zatvorskih ćelija, prenosi portal Dalmacija danas. Incident je prijavljen u 18:28 sati, nakon čega su na lice mjesta upućena tri vatrogasna vozila i više desetina vatrogasaca.
Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila madrace unutar ćelije.
Kako navodi Dalmatinski portal, nekoliko osoba se nakon udisanja dima javilo za ljekarsku pomoć. Na teren su izašle i nadležne hitne službe kako bi pružile potrebnu medicinsku asistenciju.
"AVAZ" SAZNAJE