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HRVATSKA

Požar u splitskom zatvoru: Povrijeđeno više osoba

U splitskom zatvoru Bilice večeras je došlo do požara u jednoj od zatvorskih ćelija

Požar u splitskom zatvoru. Ivana Ivanovic/PIXSELL

M. Až.

2.3.2026

U splitskom zatvoru Bilice večeras je došlo do požara u jednoj od zatvorskih ćelija, prenosi portal Dalmacija danas. Incident je prijavljen u 18:28 sati, nakon čega su na lice mjesta upućena tri vatrogasna vozila i više desetina vatrogasaca.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila madrace unutar ćelije.

Kako navodi Dalmatinski portal, nekoliko osoba se nakon udisanja dima javilo za ljekarsku pomoć. Na teren su izašle i nadležne hitne službe kako bi pružile potrebnu medicinsku asistenciju.

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