Uhapšen prosvjetni radnik, osumnjičen da je seksualno uznemiravao učenika

Bjelopoljska policija uhapsila je prosvjetnog radnika M.Č. zbog sumnje da je seksualno uznemiravao učenika, saopćeno je danas iz Uprave policije Crne Gore (UP).

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Sjever', Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su, u saradnji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, locirali i lišili slobode osobu osumnjičenu za krivično djelo seksualno uznemiravanje. Naime, sumnja se da je pomenuto krivično djelo izvršio prosvjetni radnik M.Č. iz Kolašina na štetu maloljetne osobe na način što je tokom nastave u jednoj obrazovnoj ustanovi neprimjereno dodirivao oštećeno lice", piše u saopćenju.

Iz UP su kazali da će M.Č. u zakonom predviđenom roku uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost.