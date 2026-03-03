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U Sarajevu uhapšen mladić, policija mu pronašla marihuanu

Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga (član 239. stav 3 KZ FBiH)

MUP KS. FENA(Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

3.3.2026

Policijski službenici Sektora za policijsku podršku 02. marta 2026. godine su u 14:20 sati u ulici Jukićeva, općina Centar uhapsili N.K., rođen 2001. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen.

Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga (član 239. stav 3 KZ FBiH).

Prilikom pretresa kod njega je pronađena i oduzeta određena količina suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a 25-godišnjak je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

# DROGA
# SARAJEVO
# MUP KS
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