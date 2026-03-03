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UVIĐAJ U TOKU

Video / Nesreća u Tuzli: Automobil udario pješaka

Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Nesreća u Tuzli. A. B. / Avaz

A. B.

3.3.2026

U Tuzli se danas dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je automobil udario pješaka.

Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda koje je zadobio pješak.

Više detalja o okolnostima nesreće i eventualnoj odgovornosti učesnika bit će poznato nakon obavljenog uviđaja.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# TUZLA
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