Video / Nesreća u Tuzli: Automobil udario pješaka

U Tuzli se danas dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je automobil udario pješaka.

Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda koje je zadobio pješak.

Više detalja o okolnostima nesreće i eventualnoj odgovornosti učesnika bit će poznato nakon obavljenog uviđaja.