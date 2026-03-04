Tragedija u Sjenici: Automobil pokosio majku i dvoje djece na pješačkom prijelazu, dvije osobe poginule

U Sjenici, u susjednoj Srbiji, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su stradale dvije osobe, dok je jedno dijete zadobilo teške povrede.

Automobil je udario troje pješaka, pri čemu su poginule radnica Uprave policije (44) i njena kćerka (12), dok je devetogodišnji sin teško povrijeđen i prevezen u bolnicu, prenosi Blic.

Prema nezvaničnim informacijama, na porodicu je na pješačkom prijelazu naletjelo vozilo marke „Škoda“, kojim je upravljao A.K.

Kako prenosi Blic, vozač se kretao velikom brzinom u trenutku dok su prelazili ulicu, nakon čega je automobil naletio na rizlu koja ga je odbacila na trotoar. Tom prilikom udario je majku, kćerku i sina.

Nesreća se dogodila oko 21.15 sati, a dječak je zbog težine povreda prevezen na liječenje u bolnicu u Užicu.