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STRAVIČNA NESREĆA

Uhapšen vozač koji je Škodom usmrtio majku i dijete

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu

Sa mjesta nesreće. RINA

A. O.

4.3.2026

Pripadnici srbijanske policije uhapsili su A. K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja kćerka L. K., dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život, saznaje "Telegraf.rs".

Do nesreće u Ulici Braće Čolović došlo je kada je osumnjičeni, uslijed neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad Škodom, izletio sa kolovoza na trotoar i direktno udario u majku i dvoje djece, nakon čega se zaustavio udarcem u betonsku banderu i drvo.

Detalji istrage i stanje povrijeđenih

Nastradala E. K. bila je zaposlena kao policijska službenica u PS Sjenica, a u trenutku nesreće nalazila se van dužnosti. 

Djevojčica sa majkom. Društvene mreže

Ljekari su na licu mjesta mogli samo da konstatuju smrt majke i kćerke, dok je teško povrijeđeni dječak hitno transportovan u bolnicu u Užicu, gdje se ljekari bore za njegov život.

Obavljen uviđaj

Uviđajem je rukovodio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. 

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

# SRBIJA
# SJENICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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