Uhapšen vozač koji je Škodom usmrtio majku i dijete

Pripadnici srbijanske policije uhapsili su A. K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja kćerka L. K., dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život, saznaje "Telegraf.rs".

Do nesreće u Ulici Braće Čolović došlo je kada je osumnjičeni, uslijed neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad Škodom, izletio sa kolovoza na trotoar i direktno udario u majku i dvoje djece, nakon čega se zaustavio udarcem u betonsku banderu i drvo.

Detalji istrage i stanje povrijeđenih

Nastradala E. K. bila je zaposlena kao policijska službenica u PS Sjenica, a u trenutku nesreće nalazila se van dužnosti.