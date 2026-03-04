Muškarac provalio u džamiju: Ukrao novac od sergije

U zeničkom naselju Blatuša zabilježena je provala u džamiju, a počinilac još uvijek nije identificiran. Lokalni džemat apeluje na građane da pomognu u njegovom prepoznavanju.

Muškarac je otvorio kutiju od sergije i otuđio manju količinu novca.

Njegovo kretanje unutar objekta zabilježile su nadzorne kamere, što bi moglo pomoći u otkrivanju počinitelja.

Incident je izazvao dodatno čuđenje jer se dogodio tokom ramazana, kada je džamija puna vjernika, što sugerira određeni stepen proračunatosti počinioca.

O slučaju su obaviještene nadležne institucije, a policija će poduzeti daljnje mjere kako bi identifikovala i pronašla počinioca.