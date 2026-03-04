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NASELJE BLATUŠA

Muškarac provalio u džamiju: Ukrao novac od sergije

Kamere snimile kretanje počinioca

Krađa u Zenici - Avaz
Krađa u Zenici - Avaz
Krađa u Zenici - Avaz
Krađa u Zenici - Avaz
Krađa u Zenici - Avaz
+5
B. A.

4.3.2026

U zeničkom naselju Blatuša zabilježena je provala u džamiju, a počinilac još uvijek nije identificiran. Lokalni džemat apeluje na građane da pomognu u njegovom prepoznavanju.

Muškarac je otvorio kutiju od sergije i otuđio manju količinu novca. 

Njegovo kretanje unutar objekta zabilježile su nadzorne kamere, što bi moglo pomoći u otkrivanju počinitelja.

Incident je izazvao dodatno čuđenje jer se dogodio tokom ramazana, kada je džamija puna vjernika, što sugerira određeni stepen proračunatosti počinioca. 

O slučaju su obaviještene nadležne institucije, a policija će poduzeti daljnje mjere kako bi identifikovala i pronašla počinioca.

# ZENICA
# KRAĐA
# DŽEMAT BLATUŠA
# ZLOČIN
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