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JOŠ JE U BJEKSTVU

Potvrđene optužnice protiv Radoja Zvicera i njegove grupe

U sudskim spisima se navodi da je organizovao uvoz i distribuciju kokaina

Radoje Zvicer. Interpol

A. O.

4.3.2026

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore saopćilo je da su optužnice za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga protiv Radoja Zvicera i njegove kriminalne grupe potvrđene.

- Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 26/25, od 29. januara ove godine, potvrdilo optužnice Kt-S br. 72/25, od 1. septembra i 30. decembra prošle godine, koje je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 13 optuženih: R.Z., R.R., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R., G.S. i I.B.), i to protiv R.Z., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R. i I.B., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, protiv R.Z., S.K., Lj.M., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., G.S. i I.B., za krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv R.R. za krivično djelo pranje novca, protiv M.K. za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, protiv R.R. za dva krivična djela davanje mita, a protiv M.K. za dva krivična djela primanje mita, izvršena u periodu od kraja 2018. do druge polovine 2022. godine, u Crnoj Gori, Srbiji, Holandiji i Arubi - naveli su iz SDT-a, prenosi RTCG.

Radoje Zvicer je crnogorski kriminalac i jedan od najpoznatijih vođa kavačkog klana, jedne od najmoćnijih kriminalnih organizacija na Balkanu, povezan sa trgovinom narkoticima, ubistvima i drugim teškim krivičnim djelima.

Zvicer je dugo u bjekstvu i protiv njega su raspisane međunarodne potjernice, uključujući od strane Interpol‑a na zahtjev Austrije zbog optužbi za trgovinu drogom.

U sudskim spisima se navodi da je organizovao uvoz i distribuciju kokaina, a Viši sud u Podgorici ga je nedavno osudio na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina, iako je presuda prvostepena i nepravosnažna.

Zvicer je bio na meti suparničkih kriminalnih grupa, te je preživio atentat u Ukrajini prije nekoliko godina, a često se njegovo ime povezuje s ratovima klanova i većim kriminalnim aktivnostima u regionu.

Trenutno se Radoje Zvicer, odbjegli vođa “kavačkog klana”, nije zvanično lociran u jednoj državi, ali prema najnovijim operativnim podacima i medijskim izvještajima pretpostavlja se da se krije u Crnoj Gori (Crna Gora), najčešće u okolini Kotora i Nikšića, uz pomoć naoružanih ljudi koji ga čuvaju i nadgledaju dronovima.

# CRNA GORA
# KAVAČKI KLAN
# RADOJE ZVICER
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