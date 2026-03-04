Učenik osmog razreda prijetio da će u školu donijeti pištolj

Prava drama odvijala se u utorak, 24. februara 2026. godine, kada je, navodno, učenik osmog razreda JU “Treća osnovna škola” Ilidža, koja se nalazi u Kantonu Sarajevo svojim vršnjacima prijetio da će u školu donijeti pištolj, saznaje „Dnevni avaz“.

- Predsjednik Vijeća roditelja proslijedio je u viber grupu poruku razrednice. Poslala nam je obavijest da je došlo do toga da je veći broj učenica provocirao jednog koji je kasnije njima prijetio, što ona misli da je ozbiljno, ali ona misli da se to neće realizovati te da će to oni riješiti. Kad je moje dijete došlo iz škole, u razgovoru saznam da to nije tako bezazleno, nego da je tu bilo i spominjanja oružja, pravljen je neki spisak. Taj spisak je navodan. Uglavnom, javno je rečeno da će donijeti oružje. To je rekao nastavnici muzičkog, da će donijeti pištolj, što sam ja shvatio to veoma ozbiljno – tvrdi za „Dnevni avaz“ Nermin Muhić.

Muhić je dodao da u nastavku razgovora putem poruka, samo je tražio od nadležnih u školi da uključe policijske organe u ovaj slučaj, te kako kaže, škola više nema ingerencije i to je, kako on tvrdi, krivično djelo.

Posjeta policiji

- Oni u porukama pišu da će oni to sistemski, oni to rješavaju. Ja pošaljem ponovo poruku: „Je li bila policija?“, na šta ja dobijam odgovor da ne mogu dobiti odgovor i da dođem u školu, te da tamo mogu dobiti informaciju. Dođem u školu gdje nema direktorice, nema pedagoga, nego je samo psiholog. Kaže mi da je direktorica zvala telefonom policiju i da je obaviještena policija. Poslije toga sam otišao u Policijsku stanicu Ilidža i od dežurnog dobijam informaciju da nema prijave. Škola nije obavijestila Upravu policije kada sam ja bio, niti telefonski, niti u protokol nije upisan incident niti veći, niti manji. Onda sam odlučio da pozovem medije. Sistem je stao, a zbog ovakvih stvari iskače tramvaj. Ja neću da nosim sliku djeteta na protestima. Ja idem u policiju da prijavim školu. Poslije Koste Kecmanovića više ništa nije bezazleno (aludira na maskar koji se desio u Beogradu, op. a.) – istakao je Muhić.

Muhić za „Dnevni avaz“ tvrdi da su đaci razgovarali o navodnom spisku, ali, kako tvrdi, njegovo dijete nije vidjelo takav spisak.

- Pričalo se „Jesam li ja na spisku“, „Ti se nemoj sikirat'“. Spominjao se pištolj, a otac tog dječaka je policajac. E sada, da li to ima veze s ovim ili ne, uopšte me ne zanima. Zakon mora biti jednak za sve. Ja kad ga prekršim isto je i za mene, da me kazne – kazao nam je Muhić.

Muhić je dodao da je bio u policijskog stanici te da su mu kazali da su policijski službenici izlazili na teren.

- Nisu mi htjeli reći je li po mojoj prijavi ili ih je pozvala škola. Policija je izlazila na lice mjesta, i dalje informacije nema – zaključio je Muhić za „Dnevni avaz“.

Odgovor nadležnih

Jučer smo kontaktirali i JU “Treća osnovna škola” Ilidža, te smo dobili odgovor da je ova ustanova poduzela sve potrebno. Istakli su da je sve u proceduri, obratili su se policiji, koji su bili u školi, te iz škole navode kako nema potrebe da se to „diže na neki nivo“.