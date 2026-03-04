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OPTUŽEN ZA NESREĆU

Odbrana Marka Šljivića prigovorila na zakonitost postupka uzimanja uzorka krvi

U nesreći je učestvovao i Dževad Šuta, koji je vozio automobil Fiat Ducato i koji je zadobio lake tjelesne povrede

Marko Šljivić. Hercegovina.info

Piše: Amila Ovčina

4.3.2026

Pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, u čijem su sastavu sudije Darko Zovko, kao predsjednik, te Alen Džaferagić i Elis Sultanić, jučer je okončan dokazni postupak u predmetu protiv Marka Šljivića (28) iz Čapljine.

On je optužen da je 31. maja prošle godine, oko 4.15 sati, na magistralnoj cesti M-17, Mostar-Čapljina, u mjestu Ševaš Njive, dok je upravljao vozilom Audi A4, pod utjecajem alkohola, prouzrokovao saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradali Almin Crnalić (22), koji je vozio automobil Audi A3, te njegovi saputnici Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20), svi iz Mostara. 

U nesreći je učestvovao i Dževad Šuta, koji je vozio automobil Fiat Ducato i koji je zadobio lake tjelesne povrede. Tužilac Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Spomenko Jukić na ovom ročištu je pročitao izmijenjenu i preciziranu optužnicu u skladu s nalazima vještaka. Međutim, pravna kvalifikacija krivičnih djela za koja se Šljivić tereti ostala je ista.

Braniteljica je ukazala kako je, iz nepoznatih razloga, načinjen veliki propust jer se iz dokaza Tužilaštva ne može utvrditi kada je njenom branjeniku uzeta krv za utvrđivanje alkohola u organizmu.

Pehar je, zapravo, prigovorila na zakonitost i autentičnost postupka uzimanja uzorka krvi njenom branjeniku. Navela je da to nije urađeno u skladu s Pravilnikom koji je na snazi.

Iznošenje završnih riječi zakazano je za 11. mart. 

# KANTONALNI SUD U MOSTARU
# MARKO ŠLJIVIĆ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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