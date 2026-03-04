Odbrana Marka Šljivića prigovorila na zakonitost postupka uzimanja uzorka krvi

Pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, u čijem su sastavu sudije Darko Zovko, kao predsjednik, te Alen Džaferagić i Elis Sultanić, jučer je okončan dokazni postupak u predmetu protiv Marka Šljivića (28) iz Čapljine.

On je optužen da je 31. maja prošle godine, oko 4.15 sati, na magistralnoj cesti M-17, Mostar-Čapljina, u mjestu Ševaš Njive, dok je upravljao vozilom Audi A4, pod utjecajem alkohola, prouzrokovao saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradali Almin Crnalić (22), koji je vozio automobil Audi A3, te njegovi saputnici Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20), svi iz Mostara.

U nesreći je učestvovao i Dževad Šuta, koji je vozio automobil Fiat Ducato i koji je zadobio lake tjelesne povrede. Tužilac Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Spomenko Jukić na ovom ročištu je pročitao izmijenjenu i preciziranu optužnicu u skladu s nalazima vještaka. Međutim, pravna kvalifikacija krivičnih djela za koja se Šljivić tereti ostala je ista.