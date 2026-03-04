Detalji nesreće kod Busovače: Povrijeđeni muškarac i žena

U nesreći koja se desila na magistralnom putu M-5 Kaonik-Kiseljak, u mjestu Draga kod Busovače, povrijeđene su dvije osobe, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a SBK.

Kako su naveli, u nesreći su učestvovala dva putnička vozila, Volkswagen Touran, kojim je upravljala L.M. rođena 1980. godine iz Kiseljaka i Volkswagen Golf 6, kojim je upravljao A.Č., rođen 1990. godine, iz Busovače.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede su zadobili oba vozača navedenih putničkih motornih vozila. Pod nadzorom dežurnog tužitelja KT-Travnik uviđajne mjere i radnje na licu mjesta saobraćajne nezgode izvršili su policijski službenici OKP PS Busovača. U 14.48 sati, saobraćaj je na magistralnom put M-5, na dionici Kaonik – Kiseljak, je totalno obustavljen, do okončanja navedenih aktivnosti - rekli su iz MUP-a SBK.