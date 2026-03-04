Ovo je vozač koji je na licu mjesta usmrtio majku i kćerku

Automobil marke Škoda kojim je upravljao A. Kurtović udario je u porodicu dok je prelazila ulicu.

Na licu mjesta stradale su Edisa Karišik (44) i njena dvanaestogodišnja kćerka Lejla Karišik, dok je njihov sin i brat Demir (9) teško povrijeđen. Prema navodima medija iz Srbije, Edisa Karišik bila je policijska službenica.

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila sinoć na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića u Sjenici odnijela je dva života. U nesreći su poginule majka i kćerka, dok je dječak zadobio teške povrede.

Prema informacijama koje su objavili mediji, vozač se navodno kretao velikom brzinom u trenutku nesreće. Nakon udara automobil je majku i djecu odbacio na trotoar.

Tuga u Sjenici

Nesreća je izazvala veliku tugu u Sjenici, a brojni prijatelji, poznanici i sugrađani opraštaju se od Edise i male Lejle putem društvenih mreža.

U jednoj od objava istaknuto je koliko je gubitak potresao zajednicu.

- Sa neizmjernom tugom i bolom u srcu primili smo vijest da su na licu mjesta tragično izgubile život naša mala Lejla i njena majka Edisa Karišik. Ova tragedija je nezapamćena i preteška za sve nas. Lejla je bila dio naše porodice, naše radosti i naše svakodnevice. Divno, posebno i čisto dijete koje je ostavljalo trag ljubavi gdje god da se pojavi.

Podsjetimo, nadležne službe ranije su saopćile da su u ovoj saobraćajnoj nesreći dvije osobe izgubile život, dok se ljekari bore za život teško povrijeđenog dječaka. Uviđaj o okolnostima nesreće je u toku.