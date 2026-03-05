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NA MAGISTRALNOM PUTU

Stravična nesreća u BiH: Pješak poginuo nakon što je udaren Mercedesom

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici

Stravična nesreća. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

5.3.2026

Pješak je danas poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na području Doboja.

Iz policije je potvrđeno da se nesreća dogodila oko 14:40 sati.

- Na magistralnom putu na području grada Doboja, danas 05.03.2026. godine, oko 14,40 sati, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke Mercedes kojim je upravljalo lice inicijala H.B. sa područja općine Tešanj, FBiH, i pješak lice inicijala D.Č. sa područja grada Doboja koje je tom prilikom smrtno stradalo na licu mjesta - saopćeno je iz PU Doboj.

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

# DOBOJ
# MERCEDES
# PJEŠAK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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