Stravična nesreća u BiH: Pješak poginuo nakon što je udaren Mercedesom

Pješak je danas poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na području Doboja.

Iz policije je potvrđeno da se nesreća dogodila oko 14:40 sati.

- Na magistralnom putu na području grada Doboja, danas 05.03.2026. godine, oko 14,40 sati, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke Mercedes kojim je upravljalo lice inicijala H.B. sa područja općine Tešanj, FBiH, i pješak lice inicijala D.Č. sa područja grada Doboja koje je tom prilikom smrtno stradalo na licu mjesta - saopćeno je iz PU Doboj.

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.