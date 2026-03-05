Policajci ubili muškarca na trgu: Prijetio im nožem?

U Sloveniji se danas dogodila dramatična situacija u kojoj je policija usmrtila jednog muškarca. Prema navodima, policajci su pucali u samoobrani.

Kako prenosi slovenski portal 24ur, svjedoci su kazali da se čulo nekoliko pucnjeva, nakon čega je muškarac ležao pored puta, na pješačkom prelazu.

List Slovenske Novice navodi da je muškarac prethodno prijetio prolaznicima. Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja, a policajci su, prema tim navodima, više puta upozorili muškarca koji im je prijetio oštrim predmetom.

- Policajci su upotrebili vatreno oružje u samoobrani - objavila je ljubljanska policija i dodala kako će provesti sve aktivnosti u skladu sa standardnim postupcima kako bi provjerili zakonitost upotrebe sredstava prisile i razjasnili sve okolnosti događaja.