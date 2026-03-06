Pokušaj ubistva Mateja Živkovića: Jasmin Hasić osuđen na 10 godina zatvora

Kantonalni sud u Sarajevu prvostepeno je osudio Jasmina Hasića na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva Mateja Živkovića, tadašnjeg člana Komisije za vrijednosne papire FBiH, potvrđeno je za portal "Avaza".

Hasić se tereti da je 15. februara 2022. godine, oko 16 sati i 45 minuta, u ulici Miroslava Krleže, maskiran prišao Živkoviću i ispalio više hitaca iz pištolja iz neposredne blizine. Živković tom prilikom nije povrijeđen.

Drugi napad dogodio se 16. marta iste godine, oko 16 sati i 30 minuta, na istoj lokaciji. Optuženi je tada, iz pištolja sa prigušivačem pokušao usmrtiti Živkovića. Pogodio ga je s četiri metka.

Inače, Hasić se već nalazi na izdržavanju kazne za organizirani kriminal, razbojničku i tešku krađu, kao i sprečavanje službene osobe u vršenju službenoe radnje, kao i nevlaštenog prisluškivanja.