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UKLONJENE KRHOTINE

Teža saobraćajna nesreća na Sedreniku: Od siline udara ispao motor iz automobila

Nakon završetka interventnih radova i provjere prohodnosti saobraćajnice, saobraćaj u ulici Sedrenik ponovo je uspostavljen i pušten u redovan promet

Sa mjesta nesreće - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

7.3.2026

U ulici Sedrenik evidentirana je teža saobraćajna nesreća zbog koje je, zbog siline udara, došlo do ispadanja motora iz vozila te rasipanja krhotina i tečnosti po saobraćajnici i trotoaru.

Odmah po zaprimanju informacije, nadležne terenske ekipe upućene su na lokalitet s ciljem osiguranja i sanacije saobraćajnice, navode jutros iz KJKP „Rad“.

Na terenu su izvršene aktivnosti uklanjanja krhotina i drugih ostataka nastalih u nesreći, kao i čišćenje i posipanje saobraćajnice i trotoara predviđenim materijalom radi neutralizacije prosutih tečnosti i povećanja sigurnosti za učesnike u saobraćaju.

Nakon završetka interventnih radova i provjere prohodnosti saobraćajnice, saobraćaj u ulici Sedrenik ponovo je uspostavljen i pušten u redovan promet.

Realizacijom ove intervencije osigurani su uslovi za sigurno odvijanje saobraćaja te spriječene dodatne opasnosti za učesnike u saobraćaju, saopćio je KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo.

# SEDRENIK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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