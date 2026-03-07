Video / Međunarodno traženi narkobos uhapšen u Banjoj Luci: "Ukrao" identitet državljana BiH

Policijski sluzbenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP RS, uz asistenciju pripadnika Žandarmerije, sinoć su na području Banja Luke uhapsili Petra Gligorića iz Beograda.

Za njim je, od strane INTERPOL-a Beograd raspisana međunarodna crvena potjernica zbog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, potvrđeno je za Srpskainfo.

Iz MUP RS rečeno je da je tokom hapšenja i pretresa, kod navedenog pronađena putna isprava BiH na “ukradeni” identitet državljana Bosne i Hercegovine.

Nakon završetka kriminalističke obrade, Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka bit će proslijeđen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu falsifikovanje, a navedeni muškarac će biti predat u dalju nadležnost Suda BiH.