Video / Međunarodno traženi narkobos uhapšen u Banjoj Luci: "Ukrao" identitet državljana BiH

Policijski sluzbenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP RS, uz asistenciju pripadnika Žandarmerije, sinoć su na području Banja Luke uhapsili Petra Gligorića iz Beograda.
BILA RASPISANA POTJERNICA
Nakon završetka kriminalističke obrade, Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka bit će proslijeđen izvještaj
Uhapšeni Gligorić. Srpska.info
Policijski sluzbenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP RS, uz asistenciju pripadnika Žandarmerije, sinoć su na području Banja Luke uhapsili Petra Gligorića iz Beograda.
Za njim je, od strane INTERPOL-a Beograd raspisana međunarodna crvena potjernica zbog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, potvrđeno je za Srpskainfo.
Iz MUP RS rečeno je da je tokom hapšenja i pretresa, kod navedenog pronađena putna isprava BiH na “ukradeni” identitet državljana Bosne i Hercegovine.
Nakon završetka kriminalističke obrade, Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka bit će proslijeđen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu falsifikovanje, a navedeni muškarac će biti predat u dalju nadležnost Suda BiH.
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