Zbog sumnje za davanje lažnog iskaza: Krivična prijava protiv vještaka u predmetu protiv Šljivića

Advokat iz Mostara, Adnan Beganović, potvrđeno je za „Avaz“, podnio je Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona krivičnu prijavu protiv sudskog vještaka prometne struke, Franje Zovke, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Davanje lažnog iskaza.

Ovaj vještak je iznosio svoj nalaz i mišljenje u predmetu protiv Marka Šljivića, optuženog da je u alkoholiziranom stanju prouzročio saobraćajnu nesreću u kojoj je poginulo troje mladih, Armin Crnalić (22), Dalila Žugor (20) i Enis Kurtović (22), svi iz Mostara.

Ogorčenje roditelja

Kao vještak odbrane, on je svoj nalaz iznio na glavnom pretresu 27. januara, a kako je tada kazao, a o čemu smo izvijestili, sačinio ga je na osnovu dokumentacije koja mu je dostavljena, od CD-a s fotografijama sa lica mjesta do zapisnika obavljenog uviđaja.

Beganović, kao pravni punomoćnik oštećenih, odnosno roditelja stradalih u prijavi koju je predao uz dokaze naveo je kako njegov nalaz apsolutno nema utemeljenja na materijalnim dokazima.

- Dakle, sačinio je nalaz koji nije u skladu s materijalnim dokazima i zbog Davanja lažnog iskaza, iz člana 348., stav 3 sam podnio krivičnu prijavu protiv tog vještaka - rekao nam je Beganović.

Nalaz i mišljenje vještaka Zovke je dijametralno suprotan nalazu vještaka Bože Noge, koji je bio na licu mjesta nakon nesreće koja se dogodila 31. maja prošle godine na magistralnoj cesti Mostar-Čapljina u mjestu Ševaš Njive. Njegovom nalazu u cijelosti je prigovorio kantonalni tužilac Tužilaštva HNK, Spomenko Jukić.

Roditelji stradalih mladića i djevojke koji prate sudski proces nakon tog ročišta nisu krili ogorčenje zbog onoga što su čuli od tog vještaka.

- Kako smo najavili da ćemo to učiniti, odnosno, da ćemo podnijeti krivičnu prijavu, to se i desilo. Naš advokat je sve obavio, sada je sve do nadležnih. Mi pomno pratimo svaku izgovorenu riječ u sudnici Kantonalnog suda u Mostaru i nije isključeno da krivičnih prijava neće još biti - kazao je za „Avaz“ Zulfo Crnalić, otac rahmetli Almina.

Kvalifikacija djela

Na zadnjem ročištu Jukić je izmijenio i precizirao optužnicu u skladu s nalazima vještaka, međutim, pravna kvalifikacija djela je ostala ista.