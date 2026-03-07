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SMEDEREVO

Uznemirujući snimak / Stravična nesreća u Srbiji: Vozač izgubio kontrolu nad vozilom i pokosio dvije žene i bebu

Vozač je nakon nesreće priveden dok se utvrđuju sve okolnosti nesreće

Snimak nesreće. Instagram

M. Až.

7.3.2026

U Smederevu je sinoć došlo do saobraćajne nesreće kada je vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom na pješačkom prelazu.

Tom prilikom automobil je udario dvije žene i bebu u kolicima, a snimak incidenta je izuzetno uznemirujuć. Prema nezvaničnim informacijama, beba je dobro, ali je iz predostrožnosti prevezena u Beograd radi detaljnijih ljekarskih pregleda, dok majka nije zadobila povrede.

Vozač je nakon nesreće priveden dok se utvrđuju sve okolnosti nesreće, prenosi Telegraf.

# SRBIJA
# SMEDEREVO
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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