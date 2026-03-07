Uznemirujući snimak / Stravična nesreća u Srbiji: Vozač izgubio kontrolu nad vozilom i pokosio dvije žene i bebu

U Smederevu je sinoć došlo do saobraćajne nesreće kada je vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom na pješačkom prelazu.

Tom prilikom automobil je udario dvije žene i bebu u kolicima, a snimak incidenta je izuzetno uznemirujuć. Prema nezvaničnim informacijama, beba je dobro, ali je iz predostrožnosti prevezena u Beograd radi detaljnijih ljekarskih pregleda, dok majka nije zadobila povrede.

Vozač je nakon nesreće priveden dok se utvrđuju sve okolnosti nesreće, prenosi Telegraf.