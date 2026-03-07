Uznemirujući snimak / Stravična nesreća u Srbiji: Vozač izgubio kontrolu nad vozilom i pokosio dvije žene i bebu

U Smederevu je sinoć došlo do saobraćajne nesreće kada je vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom na pješačkom prelazu.
SMEDEREVO
Vozač je nakon nesreće priveden dok se utvrđuju sve okolnosti nesreće
Snimak nesreće. Instagram
U Smederevu je sinoć došlo do saobraćajne nesreće kada je vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom na pješačkom prelazu.
Tom prilikom automobil je udario dvije žene i bebu u kolicima, a snimak incidenta je izuzetno uznemirujuć. Prema nezvaničnim informacijama, beba je dobro, ali je iz predostrožnosti prevezena u Beograd radi detaljnijih ljekarskih pregleda, dok majka nije zadobila povrede.
Vozač je nakon nesreće priveden dok se utvrđuju sve okolnosti nesreće, prenosi Telegraf.
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