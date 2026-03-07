U Nikšiću uhapšen državljanin BiH zbog nedozvoljenih spolnih radnji nad dječakom

U Nikšiću je sinoć uhapšen državljanin BiH, V. J. (31), zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene spolne radnje nad maloljetnim licem starim 16 godina.

- Policijski službenici su postupili po prijavi koju je u prethodnom periodu Odjeljenju bezbjednosti Nikšić podnijela punoljetna srodnica oštećenog maloljetnog lica, a koja se odnosila na sumnju da V. J. verbalno zlostavlja maloljetnika.

Mjere i radnje koje su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić sproveli dovele su do sumnje da je V. J. zapravo počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu maloljetnika - saopštila je Uprava policije.

Osumnjičeni V. J. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, prenose Vijesti.