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CRNA GORA

U Nikšiću uhapšen državljanin BiH zbog nedozvoljenih spolnih radnji nad dječakom

Osumnjičeni V. J. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću

MUP Crne Gore. Facebook

M. Až.

7.3.2026

U Nikšiću je sinoć uhapšen državljanin BiH, V. J. (31), zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene spolne radnje nad maloljetnim licem starim 16 godina.

- Policijski službenici su postupili po prijavi koju je u prethodnom periodu Odjeljenju bezbjednosti Nikšić podnijela punoljetna srodnica oštećenog maloljetnog lica, a koja se odnosila na sumnju da V. J. verbalno zlostavlja maloljetnika.

Mjere i radnje koje su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić sproveli dovele su do sumnje da je V. J. zapravo počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu maloljetnika - saopštila je Uprava policije.

Osumnjičeni V. J. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, prenose Vijesti.

# CRNA GORA
# MUP CRNE GORE
# NIKŠIĆ
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