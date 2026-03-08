Podgorica: Ranjen pripadnik kavačkog klana, uhapšen bh. državljanin

U Podgorici je sinoć ranjen navodni pripadnik kavačkog klana Radosav Gile Stanišić, a nakon ovog događaja crnogorska policija privela je državljanina Bosne i Hercegovine.

Do pucnjave je došlo iza ponoći, a kako prenose crnogorski mediji, Stanišić je nakon ranjavanja odbio sarađivati s policijskim organima.

Iz crnogorske policije saopćeno je da je poslije ranjavanja Stanišića uvedena blokada grada, nakon čega je uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine L.B. (29).

Prilikom kontrole vozila u kojem se nalazio L.B., policija je pronašla pištolj marke "Valter" sa 15 metaka.

- Sinoć se nakon ponoći u Urgentni centar u Podgorici na ukazivanje ljekarske pomoći javilo lice R.S. (40) sa ustrelnom ranom u predjelu lijeve potkoljenice. Policijski službenici su odmah preduzeli niz aktivnosti iz svoje nadležnosti na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do povrijeđivanja R.S. koji ovom prilikom nije pružio detaljnije informacije o samom događaju i odbijao je saradnju u cilju otkrivanja djela i utvrđivanja svih okolnosti. Postavljena je blokada grada, kontrolisano je više lica i dovedeno u službene prostorije u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je R.S. povrijeđen. Kroz ove aktivnosti, kontrolom blind vozila marke 'Audi', i lica L.B. (29), državljanina Bosne i Hercegovine, bliskog licu R.S., koji se u istom nalazio, policijski službenici pronašli su pištolj marke 'Valter' sa 15 komada municije bez fabričkog broja, koji je oduzet - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je L.B. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Prema pisanju portala Vijesti.me, policija sumnja da je Stanišić ranjen iz nehata.