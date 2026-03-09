Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAMVAJ SMRTI

Pojavio se snimak tramvajske nesreće u kojoj je stradao Erdoan Morankić iz drugog ugla

Advokat Adnana Kasapovića tvrdi da je došlo do "zalijepljene vožnje", odnosno da je uzrok nesreće kvar na tramvaju

Tramvajska nesreća. Avaz

S. S.

9.3.2026

Istraga Tužilaštva KS o tramvajskoj nesreći u kojoj je preminuo mladić Erdoan Morankić, a povrijeđene četiri osobe, i dalje traje.

Na dan nesreće se pojavio snimak iz automobila jednog od turista u Sarajevu, a onda je kasnije ustanovljeno da snimak iz samog tramvaja ne postoji, odnosno da od novembra kamera ništa nije snimala.

Nije poznato da li je u međuvremenu izuzet snimak s Ambasade SAD.

"Avaz" je u posjedu snimka sa Zemaljskog muzeja u Sarajevu, gdje se vidi kako se kreće tramvaj od Željezničke stanice prema kobnoj raskrsnici.

Podsjećamo, vozač tramvaja je uhapšen nakon ove nesreće, a kasnije je pušten da se brani sa slobode. Iz Tužilaštva KS su na konferenciji za medije kada su posljednji put iznijeli informacije rekli da je Adnan Kasapović i dalje jedini osumnjičeni, no da istragu vode u više pravaca.

Advokat Adnana Kasapovića tvrdi da je došlo do "zalijepljene vožnje", odnosno da je uzrok nesreće kvar na tramvaju.

# TRAMVAJSKA NESREĆA
# ERDOAN MORANKIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (70)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.